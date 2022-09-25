Культура - це частина того, за що ми воюємо, не можна всі кошти вкладати в дороги, - Княжицький
Для того щоб у людей було усвідомлення себе українцем, має бути культура, яка має бути профінансована, вкладати всі гроші в будівництво доріг - цинізм
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.
"Нам комусь треба воювати й країну відбудовувати. Ми бачимо, як мобілізація в Росії відбувається, бачили, як у нас. Очевидно, що у нас теж були проблеми, але не такі. У нас ті, хто не дуже рвався служити, розуміли, що це їхній обов'язок і що вони від цього не можуть відмовитися. Може, це їм було не дуже приємно, але люди йшли боронити власну країну і власний народ від агресора в справедливій війні і йдуть зараз", - вважає нардеп.
На думку Княжицького, для того, щоб було усвідомлення себе українцем має бути культура.
"Значна частина усвідомлює себе українцями, але не всі. Культура - це частина того, за що ми воюємо, і те, через що ми будемо себе пропагувати у світі. У бюджеті лежать кошти на допомогу 21 родині загиблих з усіх тисяч, які загинули. Там на це коштів немає, зате там є кошти на ремонт доріг. Ніхто не каже, що це не важливо, але не можна весь час всі кошти вкладати в ремонти доріг і будувати їх вдвічі дорожче, ніж це коштує і перед війною, і під час війни. Це просто якийсь цинізм і абсурд", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе