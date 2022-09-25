Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.

"Нам комусь треба воювати й країну відбудовувати. Ми бачимо, як мобілізація в Росії відбувається, бачили, як у нас. Очевидно, що у нас теж були проблеми, але не такі. У нас ті, хто не дуже рвався служити, розуміли, що це їхній обов'язок і що вони від цього не можуть відмовитися. Може, це їм було не дуже приємно, але люди йшли боронити власну країну і власний народ від агресора в справедливій війні і йдуть зараз", - вважає нардеп.

На думку Княжицького, для того, щоб було усвідомлення себе українцем має бути культура.

"Значна частина усвідомлює себе українцями, але не всі. Культура - це частина того, за що ми воюємо, і те, через що ми будемо себе пропагувати у світі. У бюджеті лежать кошти на допомогу 21 родині загиблих з усіх тисяч, які загинули. Там на це коштів немає, зате там є кошти на ремонт доріг. Ніхто не каже, що це не важливо, але не можна весь час всі кошти вкладати в ремонти доріг і будувати їх вдвічі дорожче, ніж це коштує і перед війною, і під час війни. Це просто якийсь цинізм і абсурд", - підсумував він.