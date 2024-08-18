"Це порушення норм міжнародного гуманітарного права". Пам'ятник Леніну в Суджі пошкодили, але не знесли

Про це повідомляє BBC Україна.

Як зазначили у виданні, інформацію про знесення пам'ятника Леніну у Суджі оприлюднили низка медіа, а також радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна і Мінкульт. Однак згодом повідомлення були видалені.

"BBC вдалося перевірити цю інформацію. Наше джерело у Суджі надіслало відео, відзняте пообіді 17 серпня, на якому видно: пам'ятник - на місці, хоч і дещо дірявий через бойові дії", - йдеться у повідомленні.

За словами члена комітету з національної безпеки та оборони Федора Веніславського, якби пам'ятник знесли українці, це було б незаконно.

"Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права", - зазначив він.