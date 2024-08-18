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Головна Культура "Це порушення норм міжнародного гуманітарного права". Пам'ятник Леніну в Суджі пошкодили, але не знесли

"Це порушення норм міжнародного гуманітарного права". Пам'ятник Леніну в Суджі пошкодили, але не знесли

Марія Науменко
18 серпня, 2024 неділя
16:43
Культура Суджа Курська область пам'ятник Леніну

У п'ятницю, 16 серпня, у мережі почала ширитися інформація про знесення пам'ятника Леніну у російському місті Суджа, яке наразі контролюють українські військові, однак це рішення скасували, аби не порушувати норми міжнародного гуманітарного права

Зміст

Про це повідомляє BBC Україна.

Як зазначили у виданні, інформацію про знесення пам'ятника Леніну у Суджі оприлюднили низка медіа, а також радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна і Мінкульт. Однак згодом повідомлення були видалені.

"BBC вдалося перевірити цю інформацію. Наше джерело у Суджі надіслало відео, відзняте пообіді 17 серпня, на якому видно: пам'ятник - на місці, хоч і дещо дірявий через бойові дії", - йдеться у повідомленні.

За словами члена комітету з національної безпеки та оборони Федора Веніславського, якби пам'ятник знесли українці, це було б незаконно.

"Я думаю, після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права", - зазначив він.

  • 21 липня у Звенигороді, що у Підмосков’ї, невідомий кувалдою зніс з погруддя голову радянського диктатора Йосифа Сталіна та пошкодив пам’ятник Леніну.
Теги:
Україна
Росія
Ленін
Війна з Росією
декомунізація
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