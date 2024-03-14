У Греції археологи виявили уламки кораблів, датовані 3000 роком до нашої ери
Поблизу острова Касос у південному Егейському морі археологи виявили залишки 10 кораблетрощ, які належать до часів між елліністичним періодом до османської епохи
Про це пише Daily Sabah.
Міністерство культури Греції повідомило, що археологи, які проводили підводні дослідження поблизу острова Касос у південному Егейському морі, виявили залишки 10 затонулих кораблів, які, як вважається, перевозили товари з Іспанії, Італії та берегів Африки.
Уламки кораблів датуються періодом між 3000 р. до нашої ери та 300 р. нашої ери. Дослідницька група Національного дослідницького фонду співпрацює з міністерством культури Греції з 2019 року, провівши чотири дослідницькі місії на острові.
Серед знахідок — керамічні пляшки римського періоду, кам’яний якір архаїчного періоду та такі предмети, як іспанська амфора 150-170 років нашої ери.
Дослідження планують зафіксувати у формі документального фільму, який буде показано на провідних міжнародних фестивалях археологічного кіно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе