У Києві судитимуть підрядника за підозрою у привласненні коштів, виділених на ремонт музею Шевченка після обстрілів

Про це повідомляють у пресслужбі головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що між Національним музеєм Тараса Шевченка та будівельною компанією було укладено договір щодо ремонту пошкодженої будівлі, що сталося через російські обстріли.

"Утім, виконавець не виконав ремонтні роботи у повному обсязі, але у акті здачі-приймання виконаних робіт вказав зворотне", - повідомили у Нацполіції.

Восени минулого року слідчі столичного главку поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили гендиректора столичної будівельної компанії, який шляхом зловживання службовим становищем та шляхом підроблення документів привласнив держкошти. Порушник — уродженець Запорізької області, 1975 року народження.

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року Кабмін через Міністерство культури та інформаційної політики виділив Національному музею Тараса Шевченка бюджетні кошти. Йшлося про відновлення приміщень музею, пошкоджених внаслідок російського ракетного обстрілу центру Києва у жовтні 2022 року.

"Після підписання документа чоловік підготував акт здачі-приймання виконаних робіт для проведення відповідної оплати. Однак насправді роботи не були проведені у повному обсязі, а саме не виконано очищення дерев’яних поверхонь віконних рам загальною площею близько 370 квадратних метрів. Крім того, фігурант підробив акт здачі-приймання виконаних робіт шляхом внесення неправдивих відомостей у документи", - додали у пресслужбі.

Поліцейські повідомили підприємцю про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Підозрюваному може загрожувати до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



