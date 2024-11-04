У Відні бестселер Андрія Куркова "Пікнік на льоду" надрукують накладом 100 тис. і роздадуть безкоштовно
У рамках віденської ініціативи "Одне місто. Одна книга" надрукують та роздадуть 100 тисяч примірників роману українського письменника Андрія Куркова "Пікнік на льоду"
Про це пише "Укрінформ".
Бестселер українського письменника Андрія Куркова "Пікнік на льоду" став книгою 2024 року віденської ініціативи "Одне місто. Одна книга". Це кампанія з популяризації книг та читання, яка цьогоріч відбудеться у Відні вже 23-й раз.
З 2002 року раз на рік спеціально під цю ініціативу друкується книга накладом 100 тис. примірників і безплатно розповсюджується по всій австрійській столиці. Цього року такою книгою став роман Андрія Куркова "Пікнік на льоду".
Як зазначили в "Одне місто. Одна книга", Курков після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато подорожує як "літературний посол вільної України", а його "Щоденник вторгнення" ("Tagebuch einer Invasion") був опублікований австрійським видавництвом Haymon Verlag у 2022 році.
Урочиста презентація Picknick auf dem Eis ("Пікнік на льоду") відбудеться 19 листопада у Віденській ратуші. Цього ж дня примірники будуть безплатно роздаватися в пунктах розповсюдження з самого ранку.
Книга для проєкту відбирається віденською медіакомпанія Echo Medienhaus. Найважливішими критеріями відбору є суспільно-політична актуальність змісту книги та відомість автора у всьому світу з виданням кількома мовами. Ініціатива "Одне місто. Одна книга" фінансується майже 20 спонсорами, основним з яких є віденська енергетична компанія Wien Energie.
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