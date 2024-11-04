У Відні бестселер Андрія Куркова "Пікнік на льоду" надрукують накладом 100 тис. і роздадуть безкоштовно

Про це пише "Укрінформ".

Бестселер українського письменника Андрія Куркова "Пікнік на льоду" став книгою 2024 року віденської ініціативи "Одне місто. Одна книга". Це кампанія з популяризації книг та читання, яка цьогоріч відбудеться у Відні вже 23-й раз.

З 2002 року раз на рік спеціально під цю ініціативу друкується книга накладом 100 тис. примірників і безплатно розповсюджується по всій австрійській столиці. Цього року такою книгою став роман Андрія Куркова "Пікнік на льоду".

Як зазначили в "Одне місто. Одна книга", Курков після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато подорожує як "літературний посол вільної України", а його "Щоденник вторгнення" ("Tagebuch einer Invasion") був опублікований австрійським видавництвом Haymon Verlag у 2022 році.

Урочиста презентація Picknick auf dem Eis ("Пікнік на льоду") відбудеться 19 листопада у Віденській ратуші. Цього ж дня примірники будуть безплатно роздаватися в пунктах розповсюдження з самого ранку.

Книга для проєкту відбирається віденською медіакомпанія Echo Medienhaus. Найважливішими критеріями відбору є суспільно-політична актуальність змісту книги та відомість автора у всьому світу з виданням кількома мовами. Ініціатива "Одне місто. Одна книга" фінансується майже 20 спонсорами, основним з яких є віденська енергетична компанія Wien Energie.