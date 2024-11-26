Україна взяла участь у найбільшому книжковому ярмарку Австрії Buch Wien

Про це повідомила посольство України в Республіці Австрія на facebook.

На Віденському книжковому ярмарку Buch Wien - найбільшій книжковій події Австрії - представили український стенд. За ініціативи посольства та за сприяння Міністерства закордонних справ України, Українського інституту книги та "Українським дітям - українську книгу" українські книжки презентували 7 видавництв.

Зокрема на стенді представили українську літературу "Видавництво Старого Лева", видавництво "Фоліо", видавництво "Час Майстрів", видавництво "Видавництво", видавництво "Білка", "Темпора", видавництво "Ранок", яке презентувало дитячу літературу на окремому стенді.

Фото: МЗС Австрії, Ірина Карпенко

Також на Buch Wien 2024 видавництво UStream Verlag презентувало німецький переклад лібрето Сергія Жадана до опери "Вишиваний. Король України".

У рамках події пройшли дискусії за участі письменників Андрія Куркова, Тані Малярчук, Софії Андрухович, Наталки Сняданко, Ірини Цілик та інших за сприяння Андреаса Веннінгера та МЗС Австрії.

Фото: МЗС Австрії, Ірина Карпенко

Стенд України відвідали федеральний міністр європейських та міжнародних справ Австрії Александер Шалленберг і посол України в Австрії Василь Химинець.

Стенд та події організували за сприяння Ганни Гнедкової з медіацентру української громади та ЛітерАктиву.

Фото: МЗС Австрії, Ірина Карпенко

Цього року ярмарок відвідала рекордна кількість відвідувачів - 65 тис.

