Україна взяла участь у найбільшому книжковому ярмарку Австрії Buch Wien
На віденському книжковому ярмарку Buch Wien 2024 пройшли дискусії за участі провідних українських авторів, а також представили книжки від 7 українських видавництв
Про це повідомила посольство України в Республіці Австрія на facebook.
На Віденському книжковому ярмарку Buch Wien - найбільшій книжковій події Австрії - представили український стенд. За ініціативи посольства та за сприяння Міністерства закордонних справ України, Українського інституту книги та "Українським дітям - українську книгу" українські книжки презентували 7 видавництв.
Зокрема на стенді представили українську літературу "Видавництво Старого Лева", видавництво "Фоліо", видавництво "Час Майстрів", видавництво "Видавництво", видавництво "Білка", "Темпора", видавництво "Ранок", яке презентувало дитячу літературу на окремому стенді.
Фото: МЗС Австрії, Ірина Карпенко
Також на Buch Wien 2024 видавництво UStream Verlag презентувало німецький переклад лібрето Сергія Жадана до опери "Вишиваний. Король України".
У рамках події пройшли дискусії за участі письменників Андрія Куркова, Тані Малярчук, Софії Андрухович, Наталки Сняданко, Ірини Цілик та інших за сприяння Андреаса Веннінгера та МЗС Австрії.
Фото: МЗС Австрії, Ірина Карпенко
Стенд України відвідали федеральний міністр європейських та міжнародних справ Австрії Александер Шалленберг і посол України в Австрії Василь Химинець.
Стенд та події організували за сприяння Ганни Гнедкової з медіацентру української громади та ЛітерАктиву.
Фото: МЗС Австрії, Ірина Карпенко
Цього року ярмарок відвідала рекордна кількість відвідувачів - 65 тис.
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