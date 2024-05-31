Українська модель Сава Понтійська подала до суду на організаторів Каннського кінофестивалю 

Про це пише ВВС.

Українська модель Сава Понтійська повідомила, що подала до суду скаргу на організаторів Каннського кінофестивалю. Причиною, за її словами, став напад охоронниці на червоній доріжці заходу. Сава Понтійська була не єдиною, у кого виник конфлікт із охороною на престижному французькому заході. Подібні інциденти сталися також зі співачкою Келлі Роуленд, південнокорейською акторкою Юною та домініканською акторкою Массіель Таверас.

Ведуча FashionTV Сава Понтійська розповіла, що її "жорстоко" стримали, коли вона намагалася потрапити до кінотеатру на прем'єру "Марчелло Міо" з законним квитком. В соцмережах вона опублікувала фотографії документів, в яких звинувачує фестиваль у "фізичному нападі та психологічній шкоді". Понтійська стверджує, що її репутація також постраждала, тому вимагає відшкодування 100 тис. євро.

Відео інциденту, який стався 21 травня, у TikTok переглянули понад 16 млн разів. На ньому видно, як Понтійську на вершині сходів до Палацу фестивалів проводжає жінка-охоронець, яка потім обіймає її обома руками. Жінки борються, а потім Понтійська ледь утримується, щоб не впасти. Вона намагалася спуститися сходами, але її зупинили інші співробітники служби безпеки та забрали всередину, щоб потім вивести через інший вихід.

Понтійська розповіла виданню, що її затисли у "ведмежі обійми" і вона злякалася.

"Я намагалася втекти з цього замку. Я спустилася вниз і почала тікати по сходах, тому що це був вихід назад. Вона намагалася штовхнути мене [в бік], щоб ніхто не бачив, що вона зі мною робить. Потім вона вигнала мене через задні двері", - уточнила модель.

Понтійська сказала, що не робила нічого поганого, і відтоді намагалася зв’язатися з організаторами, але не отримала відповіді. У її судовій скарзі сказано, що вона була "жорстоко кинута одним із групи охоронців" перед "тисячами людей". Застосування фізичної сили викликало "гострий біль", а також вона отримала "психологічну травму", написала Понтійська.

Неназвана охоронниця потрапила у світові ЗМІ через подібні інциденти з іншими гостями Каннського кінофестивалю. Захід відомий суворими правилами. На червоному хіднику охоронці вимагають, щоб рух відбувався швидко, і всі діставалися своїх місць у кінотеатрах до запланованого часу початку фільму. Більше свободи надається акторам прем’єрних фільмів, членам журі, знаменитостям, які представляють спонсорів фестивалю, зірковим спортсменам чи ветеранам фестивалю.