Український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу на конкурсі імені королеви Єлизавети
Скрипаль з України Дмитро Удовиченко у Брюсселі здобув перемогу на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети
Про це йдеться на сайті конкурсу.
Зазначається, що Дмитро Удовиченко виграв головний приз - премію королеви Матильди у розмірі 25 тисяч євро.
Також українець матиме змогу дати численні концерти в Бельгії та за кордоном, а ще протягом чотирьох років зможе грати на скрипці Страдіварі "Хаггінс" 1708 року.
Як наголошують, Дмитро Удовиченко блискуче відіграв усі тури конкурсу. У фіналі, у день свого 25-річчя, виконав Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича.
Дмитро Удовиченко - вихованець Харківського музичного ліцею Дмитро Удовиченко. Його викладачкою була Людмила Вареніна. Пізніше хлопець продовжив своє навчання у провідних німецьких ВНЗ у викладачів Бориса Гарлицького і Крістіана Тецлаффа, став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів скрипалів.
Українець є лауреатом конкурсу скрипалів імені Яші Хейфеца, Одеського міжнародного конкурсу скрипалів та конкурсу скрипалів ім. Андреа Постакіні. У 2018 році він отримав приз глядацьких симпатій на конкурсі скрипалів Джозефа Йоахіма. Нещодавно Удовиченко також отримав премію на конкурсі скрипалів імені Яна Сібеліуса.
- Нагадаємо, VIII Відкритий міжнародний музичний маратон пам'яті Василя Сліпака, який стартує концертом в Іспанії, під гаслом "Полеглим за Україну артистам" об'єднає 18 концертів в Україні, Іспанії, Франції, Німеччині та Великій Британії.
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