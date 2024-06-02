Український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу на конкурсі імені королеви Єлизавети

Про це йдеться на сайті конкурсу.

Зазначається, що Дмитро Удовиченко виграв головний приз - премію королеви Матильди у розмірі 25 тисяч євро.

Також українець матиме змогу дати численні концерти в Бельгії та за кордоном, а ще протягом чотирьох років зможе грати на скрипці Страдіварі "Хаггінс" 1708 року.

Як наголошують, Дмитро Удовиченко блискуче відіграв усі тури конкурсу. У фіналі, у день свого 25-річчя, виконав Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича.

Дмитро Удовиченко - вихованець Харківського музичного ліцею Дмитро Удовиченко. Його викладачкою була Людмила Вареніна. Пізніше хлопець продовжив своє навчання у провідних німецьких ВНЗ у викладачів Бориса Гарлицького і Крістіана Тецлаффа, став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів скрипалів.

Українець є лауреатом конкурсу скрипалів імені Яші Хейфеца, Одеського міжнародного конкурсу скрипалів та конкурсу скрипалів ім. Андреа Постакіні. У 2018 році він отримав приз глядацьких симпатій на конкурсі скрипалів Джозефа Йоахіма. Нещодавно Удовиченко також отримав премію на конкурсі скрипалів імені Яна Сібеліуса.