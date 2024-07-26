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Головна Культура "Упевнитися у своїх почуттях і виборах": у Львові покажуть імерсивну виставу для пар STEREO

"Упевнитися у своїх почуттях і виборах": у Львові покажуть імерсивну виставу для пар STEREO

Дар'я Тарасова
26 липня, 2024 п'ятниця
14:25
Культура Імерсивна вистава STEREO

У серпні у Львові відбудеться низка показів імерсивної вистави STEREO, в якій зібрано інтимний досвід десятків пар з України, США, різних країн Європи та авторські роздуми від творців

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Про це Еспресо повідомили творці проєкту.

Перша в Україні творча команда uzahvati, що працює в жанрі імерсивних проєктів, у серпні представить у Львові премʼєру STEREO. Це імерсивна вистава (інтерактивне дійство, яке занурює глядача в процес), яка зібрала інтимний досвід десятків пар з України, США, різних країн Європи та авторські роздуми від творців. 

"Іноді для того, щоб зрозуміти, хто ти в стосунках, потрібно прожити цей досвід наодинці. Усвідомити свій вибір, зняти обмеження. Все, що потрібно глядачам, — це прийти, надіти навушники і приготуватися провести 60 хвилин в мовчанні поряд із партнером. Учасники чують фрагменти історій та діалогів реальних пар, питання або заклики до дій. Надівши навушники, учасники метафорично підіймаються над рутиною та побутовим гамором і зосереджуються на собі та партнері. Головна мета STEREO — повне занурення глядачів у нову для них форму взаємодії один з одним", - зазначають в описі проєкту.

STEREO — це дистанція, під час якої кожен глядач зможе заглибитися у свою історію, впевнитися у своїх почуттях і виборах, змінити ракурс поглядів на стосунки та на себе або просто помовчати і відчути щось дуже важливе. STEREO кілька років звучав для різної публіки та став популярним проєктом як у Києві, так і за кордоном — у Празі, Кракові, Парижі, Лісабоні та Порту. 

"Для нас є радістю і відкриттям, що цей імерсивний досвід не втрачає своєї актуальності, бо в основі — почуття, роздуми й відвертості пар, які поділилися з нами деталями своїх взаємин", — зазначила режисерка Поліна Бараніченко. 

Засновник uzahvati Олександр Стужук уточнив, що проєкт постійно змінюється.

"Зараз ми надали можливість глядачам висловлювати свої почуття у цьому проєкті, розробляючи для них custom-версію — якщо пара вважає, що в ній мають прозвучати саме їхні слова та відвертості", — додав Стужук. 
 
Із серпня 2024 року з імерсивним досвідом STEREO можна познайомитися у Львові на Стадіоні "Динамо".
 

Теги:
Львів
мистецтво
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