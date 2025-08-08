"Вогнетривкі": у Києві відкрили виставку фото воїнів 24-ї ОМБр, присвячену битві за Часів Яр

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Галашко.

У столиці, на Контрактовій площі відкрили фотовиставку-інсталяцію "Вогнетривкі". 54 фотографії зображують бойову роботу, позиції, фронтовий побут воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Виставка присвячена битві за Часів Яр.

"Часів Яр - це не просто місто на Сході України. Дуже символічно, що це місто на Сході України боронить одна з найзахідніших бригад - львівська 24-та окрема механізована королівська бригада. Все це повʼязує нашу країну. Це те, що нам зараз дуже необхідно. Що робить нас єдиними - в розумінні нашої цілісності", - зазначила під час відкриття уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

фотовиставка "Вогнетривкі", фото: Максим Галашко

Оборона цього міста — одна з найдовших у період повномасштабної російсько-української війни.

Автор виставки - Олег Петрасюк, пресофіцер 24 ОМБр ім. короля Данила, фотограф‑документаліст. Його світлини демонструють стійкість і мужність українських воїнів, які у надважких умовах стримують ворожу навалу.

"Дуже важливо, що ми цю історію записували вже сьогодні, - поділилась про виставку Решетилова. - Не потім, коли багато вже буде переосмислено, можливо, переписано, можливо, не тими, хто був очевидцями. Важливо, щоб цю історію писали очевидці. Щоб потім ніхто не зміг сказати, що щось було не так".

Виставка триватиме до 10 серпня.

