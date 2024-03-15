"Вважаю, вчинив правильно": Курков прокоментував участь у заході з росіянкою в Канаді

Про це він сказав у інтервʼю "РБК Україна".

Український письменник, журналіст, президент ПЕН-Україна Андрій Курков, який 24 вересня взяв участь у заході, організованому PEN Canada та мовником CBC у рамках міжнародного фестивалю авторів у Торонто разом з російсько-американськими письменниками Машою Гессен (ідентифікує себе як небінарну особу та використовує гендерно-нейтральні займенники), пояснив, що вважає правильною свою участь у дискусії. Розмова між Машею Гессен та Андрієм Курковим стосувалась війни Росії в Україні.

Курков поділився, що після того було багато дописів з матами про те, що він любить Путіна, були карикатури, на яких його зображували з Пушкіним на велосипеді.

"Але я не такий легкий до того, щоб мене зламати. Тобто, я вважаю, що я вчинив правильно. Голос України мали почути в Канаді. Ця зустріч транслювалася по Національному радіо. І, в принципі, говорити про Україну без України не можна", - зазначив письменник.

Курков уточнив, що Маша Гессен виїхали з Радянського союзу дитиною і громадянкою Росії ніколи не були.

"Якщо аудиторія дуже важлива для нас, для України, то, звичайно, доречно говорити з тими, хто є проти Путіна, і кого визнають за представників нормальних росіян за кордоном. Тобто, якщо в аудиторії сидять члени уряду, як у мене сиділи члени уряду Канади, то треба говорити, тому що інакше вони будуть слухати росіян. Росіяни будуть казати все правильно, вони будуть звинувачувати Путіна і казати, що потім буде все добре, але без українського голосу ця зустріч не матиме сенсу, тому що, в принципі, вона буде "заколисувати" аудиторію, і аудиторія буде думати, що добре, будемо чекати нормальної Росії, вона сама по собі з'явиться", - додав Курков.

Участь Андрія Куркова у дискусії "Нотатки про вторгнення" розкритикувала низка українських діячів культури. Натомість письменник зазначив, що з росіянами слід розмовляти для того, щоб вони більше думали, і їхня внутрішня позиція стала зовнішньою і призвела до соціальних процесів і в Росії.