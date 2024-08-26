"Я в порядку": на Burning Man встановили скульптуру з понівечених війною в Україні вказівників і дорожніх знаків

Про це повідомили в instagram-акаунті проєкту "Український свідок".

У неділю, 25 серпня, у пустелі Блек-Рок, штат Невада, США стартував масштабний фестиваль незалежного мистецтва Burning Man 2024. Медіапроєкт Ukrainian Witness ("Український свідок") презентував на заході нову інсталяцію під назвою I’m Fine ("Я в порядку").

Цьогорічна українська інсталяція має 32 метри довжини, 7 метрів висоти та понад 10 тонн ваги. Її створили український художник Олексій Сай та засновник Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

Фото: instagram ukraine.ua

Фото: instagram ukraine.ua

Фото: instagram ukraine.ua

"Інсталяція створена з реальних артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях. Це прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки назв міст та розбиті паркани. Робота ілюструє світові руйнівні наслідки збройної агресії Російської Федерації, через яку було знищено понад 2024 об’єкти культурної спадщини України, включаючи бібліотеки, театри та мистецькі освітні центри. З них 334 об’єкти були повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Масштаби інсталяції дозволяють відчути всю глибину людських історій, що стоять за цими знаками", - розповіли в Ukrainian Witness.

Величезна скульптура зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України натхненна іронічним мемом "Я в порядку" - відповідь, яку кожен українець уже понад десять років дає на питання "Як ти?". За кожним I’m Fine — "Я в порядку" — криється історія війни, - зазначають творці інсталяції.

Фото: instagram Ukrainian Witness

Фото: instagram ukraine.ua

Фото: instagram ukraine.ua

"Відкрита Ukrainian Witness скульптура I’m Fine символізує, наскільки Україна витримує війну, яка триває. Інсталяція показує, що може ховатися за словами "Я в порядку": наш справжній настрій, історії незламності та особистий досвід", - додали в офіційному instagram-акаунті України.

Фото: instagram ukraine.ua

Фото: instagram ukraine.ua

Фото: instagram ukraine.ua