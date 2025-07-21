Я знаю роль, яку можу зіграти, - актор Хостікоєв про свою мрію

Про це заявив актор та Народний артист України Анатолій Хостікоєв в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Ви розумієте, річ у тім, що з роками горизонти звужуються. Мені ж не 25 уже, і навіть не 55, і вже не 65, ну, туди далі. Ну, що ти можеш зіграти? Я знаю роль, яку я можу зіграти, я маю надію, що я її зіграю. І я хочу зіграти її. Але мене бояться. Не бійтеся мене, шановні режисери", - сказав він.

На його думку, деякі режисери його бояться, тому що вони думають, що він буде займатися режисурою.

"Ні, мені хочеться, мені потрібен хороший режисер, такий, як Малахов, якого, на жаль, зараз немає. Унікальна професія у нас, потрясаюча. А театр - це те місце, де людина може себе відчути хоч на ті три години, відключитися і віддатися, віддатися повністю, віддатися оцим ілюзіям. Театр - це емоції, театр - це ілюзії. Театр - це життя", - підсумував Хостікоєв.