За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький, який був присутній на зустрічі з Ліною Василівною.

8 травня у Фундації Ліни Костенко Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького — за безстрашну відданість справедливості та істині.

Фото: facebook Миколи Княжицького

"Символічно, що премію, вручення якої відбулося ще 30 квітня у Вашингтоні, вона отримала саме зараз — у дні пам’яті про завершення Другої світової війни", - зазначив Княжицький.

Премією митрополита Андрея Шептицького Українсько-єврейська зустріч (UJE) та Єврейська конфедерація України відзначають людей з України, Ізраїлю та діаспори за вагомий внесок у зміцнення українсько-єврейського порозуміння та співпраці. Крім поетки, нагородою відзначили французького філософа Бернара-Анрі Леві.

За словами політика, під час зустрічі Ліна Василівна багато говорила про свободу народів. Зокрема і про долю кримськотатарського народу, який українці зобов'язані врятувати.

"У Ліни Василівни — надлюдський оптимізм. Вона сильна, пряма, молода душею, впевнена: що б там собі не вигадували Путін чи Сі Цзіньпін, Україна буде. Бо є правда, і є ті, хто її тримає", - наголосив політик.

Крім Княжицького, Ліна Костенко запросила на вручення премії інтелектуала Івана Малковича з дружиною Яриною, доньку і поетку Оксану Пахльовську, військовослужбовицю і письменницю Оксану Рубаняк.

Фото: facebook Миколи Княжицького

"Їй (Оксані Рубаняк, - ред.) — лише 22. Родом із гірського села Грамотне на Верховинщині. Поетка і командирка. На фронті під її керівництвом — 109 бійців. І ми з нею говорили не про поезію. Про дрони. Про амуніцію. Про те, як вижити й перемогти", – додав Княжицький.