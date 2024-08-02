Запобігли торгівлі людьми: на Comic-Con у США під час облави арештували 14 імовірних покупців секс-послуг

Про це пише BBC.

Співробітники правоохоронних органів Каліфорнії заявили, що заарештували 14 підозрюваних і врятували 10 потенційних жертв торгівлі людьми під час облави на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго.

Конвенція фанатів коміксів, яка цьогоріч проходила з 25 по 28 липня, щороку приймає близько 100 тис. відвідувачів. У поліції стверджують, що захід використовується торговцями для пошуку потенційних жертв. За словами генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти, арешти були здійснені після операції, проведеної оперативною групою боротьби з торгівлею людьми Каліфорнії під час Comic-Con.

"На жаль, торговці людьми з метою сексуальної експлуатації використовують такі масштабні заходи, як Comic-Con, для використання своїх жертв з метою отримання прибутку. Ці арешти посилають потенційним правопорушникам чіткий сигнал про те, що їхня злочинна поведінка не буде толеруватися", - сказав Бонта у своїй заяві.

Згідно з інформацією департаменту юстиції Каліфорнії, поліція стежила за покупцями секс-послуг на Comic-Con, шукала потенційних жертв секс-торгівлі та арештувала імовірних торговців. Офіцери працювали під прикриттям як покупці секс-послуг, щоб виявляти потенційних жертв і заарештовувати їхніх торговців. Вони також розміщували під прикриттям оголошення з пропозицією сексу, щоб упіймати та заарештувати покупців секс-послуг.

Загалом було заарештовано 14 покупців секс-послуг. Було затримано 9 дорослих потенційних жертв секс-торгівлі, яким запропонували соціальні послуги, а також 1 підлітка 16 років.

Операція отримала високу оцінку кількох місцевих та правоохоронних органів. Шериф Сан-Дієго Келлі Мартінес заявила, що "немає більш підступного злочину, ніж торгівля людьми".

За даними державного департаменту США, наразі по всьому світу налічується 27,6 млн жертв торгівлі людьми. За даними бюро статистики юстиції США, у 2021 році понад 2000 осіб було направлено до американських адвокатів за злочини, пов'язані з торгівлею людьми. Дані показують, що кількість арештів за торгівлю людьми подвоїлася з 2011 до 2021 року.