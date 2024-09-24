Зібрали понад 450 тис. грн для "Госпітальєрів": у США акторки прочитали історії 7 українок про досвід війни

Про це Еспресо повідомив менеджер культурної активістки Дарʼї Коломієць.

19 вересня у Бруклінському центрі театральних досліджень (BCTR) відбулися благодійні театральні читання Diary of War: Women. Американські акторки Зюзанна Шадковскі, Аннабель Кеппер, Мерлінда Акінделе, Тесса Вайнланд, Агнес Енхтамір, Калі Сайкс і Татьєн Хендрікс-Теллефсен прочитали історії семи українок про їхній досвід переживання повномасштабного російського вторгнення. Історії були записані для документального подкасту культурної активістки Дарʼї Коломієць Diary of War.

Фото: Анастасія Крашеніннікова

Для створення сценарію Diary of War: Women авторка проєкту Дарʼя Коломієць обрала сім реальних історій українок, що мають різний досвід переживання початку повномасштабного вторгнення Росії. Усього її документальний подкаст Diary of War, випущений 2022 року, налічує 41 історію українців, які записали для проєкту голосові повідомлення про події перших тижнів великої війни.

Метою читань у Нью-Йорку стало донесення до американської аудиторії, що російська війна означає для кожного українця. Проєкт прагне розповісти правду про воєнні злочини росіян, а також залучити глядачів до підтримки України.

Героїнями Diary of War: Women стали:

Ірина Цибух (позивний Чека) – продюсерка і проєктна менеджерка "Суспільного" у цивільному житті, яка розповідала про свою роботу бойової медикині добровольчого батальйону "Госпітальєри". 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку.

Тетяна Кузьменко – підприємиця, яка розповіла про свій досвід перебування в російській окупації в містечку на Київщині й евакуацію.

Олена Нікуліна – дружина бійця полку "Азов" Максима Нікуліна. Вона описує, як дізналася про свою другу вагітність, коли її чоловік був на заводі "Азовсталь" в російській облозі. Наразі він перебуває в полоні вже 28 місяців і досі не бачив свого сина.

Юлія Кочетова – фотожурналістка, яка постійно працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про воєнні злочини Росії. За свою роботу вона отримала премію "Еммі" у 2023 році та премію World Press Photo у 2024-му.

Анастасія Шевченко (Стасік) – співачка, акторка, ветеранка ООС. У подкасті вона розмірковує про свій попередній досвід бойових дій та життя перед повномасштабною війною. Незабаром після запису вона стала бойовою медикинею.

Ольга Булкіна – клоунеса-волонтерка у київському Охматдиті, найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка нещодавно постраждала від російської ракети.

Валерія Михайловська – українка в Чехії, що в перші дні великої війни їхала до Маріуполя, щоб врятувати маму та собак.

Режисеркою читань стала Муза Гурніс. Дарʼя Коломієць розповідає, що для якісної роботи з матеріалом треба було відповідально підійти до підготовки кожної з акторок.

"Коли ми готувались до читань, мені було дуже важливо, аби кожна з акторок мала відчуття, що це означає – бути українкою. Я намагалася занурити їх у тему України й подій тут, дати їм розуміння того, як це – боротися за свою свободу і жити у війні. Також я показала кожній з них соцмережі героїнь, яким вони давали свій голос, і розповідала, що з цими жінками було після подій, про які вони розповідали для подкасту. І я була вражена, коли побачила, як акторки включились під час благодійного аукціону, як вони переконували глядачів донатити більше. Калі Сайкс, наприклад, сказала, що цей досвід змінив її життя, і тепер про Україну знають вся її родина і друзі. Схожий ефект ми маємо на меті й для інших учасників команди, і для глядачів, які почують ці історії", – поділилась Коломієць.

Співачка й бандуристка Марина Круть стала спеціальною гостею події. Вона виконала кілька пісень, серед яких "Леся" – саме її Марина співала зі своєю подругою Іриною Цибух. Також артистка розіграла на аукціоні свою вишиту сорочку і силянку, а організатори події виставили на торги футболки від "Госпітальєрів".

Фото: Анастасія Крашеніннікова

Круть у Центральному парку Нью-Йорка наступного дня влаштувала камерний вечір із бандурою і заспівала разом із глядачами десять пісень із заповіту Ірини Цибух, які Чека просила вивчити і співати під час прощання з нею.

Фото: Анастасія Крашеніннікова

Фото: Анастасія Крашеніннікова

Організатори вже підбили проміжні підсумки двох подій. За їхніми словами, наразі йдеться про щонайменше $11 тис., що протягом кількох днів будуть передані "Госпітальєрам". Попри завершення заходів, збір все ще отримує кошти від донорів, які не змогли долучитись до подій особисто.



