Зірку кантрі-музики Гарта Брукса звинуватили у зґвалтуванні та побитті жінки

Про це пише BBC.

Проти 62-річного американського виконавця кантрі-музики Гарта Брукса подали позов до суду штату Каліфорнія за звинуваченнями у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та побоях. Обвинувачка, яка використовує в судовій заяві псевдонім "Джейн Роу", працювала перукаркою і візажисткою співака в період, коли сталося зґвалтування.

У позові жінки стверджується, що Брукс також неодноразово обмацував її та робив їй відверті коментарі сексуального характеру під час її роботи з ним у 2017-2020 роках.

Як стверджує обвинувачка, у травні 2019 року Брукс попросив її полетіти з ним на його приватному літаку на церемонію "Ґреммі" в Лос-Анджелес. Коли вони прибули в готель, виявилося, що Брукс забронював лише однокімнатний номер з однією спальнею, який вони мали ділити разом.

У позові жінки стверджується, що, опинившись у готельному номері, Брукс з'явився голим у дверях спальні та зґвалтував її. Після імовірного нападу, за її словами, Брукс продовжував сексуальні домагання в інших випадках, зокрема, змушував її класти руки на його геніталії та розділяти його фантазії.

У позові також стверджується, що Брукс запропонував Джейн Роу влаштувати секс утрьох з його дружиною.

У коментарі BBC зірка кантрі-музики назвав позов жінки "вимаганням і наклепом". Він стверджує, що протягом останніх місяців отримував погрози та шантаж, аби він "виписав чек на багато мільйонів". Брукс, за його словами, відмовився платити, оскільки це б означало, що він визнає таку поведінку.

"Я хочу грати музику сьогодні ввечері. Я хочу продовжувати наші добрі справи. Це розбиває моє серце, ці чудові речі зараз під питанням. Я довіряю системі, я не боюся правди, і я не така людина, якою вони мене змальовують", - додав музикант.

