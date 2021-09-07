Курс Bitcoin впав на 12%, але відновлює позиції

Про це свідчать дані біржі Coindesk.



З початку дня 1 Bitcoin торгувався в районі $52 тис.



О 18:00 його ціна впала до $44, 5 тис. Станом на зараз він коштує понад $47 тис.





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