Кушнірук назвав правовим свавіллям блокування рахунків "ArcelorMittal Кривий Ріг” без остаточного рішення суду

Таку думку голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук висловив у під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Те, що робить Офіс генпрокурора – це правове свавілля. Немає остаточного рішення суду, яке б вступили в силу. Наразі є рішення суду на підтримку комбінату. Компанія повинна мати право захистити свої права в усіх судових інстанціях – у першій, касаційній і апеляційній інстанціях", – сказав він.



"Враховуючи, що таки рішень немає, подібні дії Офісу генпрокурора інакше, як судовим злочином, назвати не можна", – додав Кушнірук.



На думку економіста, наслідки від такого кроку можуть бути масштабні: це удар по інвестиційному клімату держави, загроза втрати робочих міст для одного з бюджетоутворюючих підприємств Кривого Рогу і потенційні втрати від недоотримання податків.



"Якщо так поводяться з одним із найбільших інвесторів в українську економіку, з величезною компанією, від якої залежить добробут десятків тисяч людей, то що можна говорити про компанії значно меншого розміру, які такими діями з легкістю можна знищити. До того ж це завдає прямих збитків українській економіці", – зауважив Кушнірук.



Офіс генерального прокурора разом з Шевченківським судом Києва заблокували рахунки компанії, звернувшись до банків з проханням виконати судове рішення від 30 листопада 2021 року.



Рахунки були заблоковані, незважаючи на те, що 4 листопада Окружний адмінсуд підтримав позицію комбінату та відхилив цивільний позов проти компанії з боку Державної податкової служби. Спір стосується підходу до розрахунків ренти.







