Кузін назвав категорії людей, яким рекомендуватимуть додаткову дозу COVID-вакцини

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, яка сформулювала чіткі рекомендації щодо введення так званої додаткової дози. Ця доза буде рекомендована тим, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

"Швидше за все, ми на цьому тижні вже отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у відповідний наказ МОЗ. Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - зазначив Кузін.

Він також додав, що розглядалося питання про введення бустерної дози вакцини, але рішення поки ще не прийнято.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb