Кузін назвав симптоми, коли треба викликати "швидку"
Висока температура у разі коронавірусної хвороби COVID-19 не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє Liga.
Кузін повідомив, що минулої доби кількість викликів "швидкої" досягла 55 тис., і щодня кількість таких звернень зростає.
Головний санлікар закликав людей викликати медиків лише за наявності конкретних симптомів.
Симптоми, що вказують на те, що потрібно дзвонити в "швидку":
- біль у грудній клітці;
- ознаки дихальної недостатності;
- сатурація менше 92%.
"Висока температура сама собою не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги", – сказав Кузін.
Він наголосив, що виклик "швидкої" без достатніх для цього симптомів під час пандемії COVID-19 означає позбавлення лікарів можливості врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги.
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