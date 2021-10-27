Кузін назвав симптоми, коли треба викликати "швидку"

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє Liga.

Кузін повідомив, що минулої доби кількість викликів "швидкої" досягла 55 тис., і щодня кількість таких звернень зростає.

Головний санлікар закликав людей викликати медиків лише за наявності конкретних симптомів.

Симптоми, що вказують на те, що потрібно дзвонити в "швидку":

біль у грудній клітці;

ознаки дихальної недостатності;

сатурація менше 92%.

"Висока температура сама собою не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги", – сказав Кузін.

Він наголосив, що виклик "швидкої" без достатніх для цього симптомів під час пандемії COVID-19 означає позбавлення лікарів можливості врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги.