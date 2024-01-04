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OPINION

"Квартал" vs Скадовськ. Жарти закінчилися

Сергій Руденко
4 січня, 2024 четвер
10:00
Погляд Сергій Руденко

"Квартал" ніколи не вмів жартувати. Ніколи. Це завжди була тупа пародія на жарти, у центрі яких був недолугий українець

Роль останнього довгий час грав або сам Зеленський, або Кошовий, або вони в дуеті.

Ці недолугі українці до 2014 року були головною приправою для довбо**бів із Москви — Кіркорова, Галустяна, Баскова, Лоліти, Корольової. Всіх тих, хто зараз підтримує Путіна. Всіх тих, хто вів проти нас гуманітарну війну, а зараз підтримує "есвео". Всіх тих, кому "Квартал" допомагав "чесати" концертами міста.

Увесь "Квартал" був поза активними подіями в Україні. Більшість із них виросли та сформувалися у КВНі Маслякова, який з 1991-го став частиною російського шоубізнесу. Його частиною довгий час був і "Квартал".

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І їм треба сьогодні перепрошувати не лише за "сіСкадовськ", а за те, що вони довгий час були частиною гібридної війни Росії проти України.

  • Як зрештою має просити вибачення і той же Дмитро Гордон, який 24 роки тягнув у свої телеефіри кобзонів, розенбаумів, кримінального авторитета Япончика та інших.
  • Як зрештою і власники та телеменджери українських телеканалів, які тягнули сюди бідних насть, кадєтів та інше лайно.
  • Як зрештою й учасники книжкового ринку, які тягнули сюди донцових, прілєпіних, устінових etc.

"СіСкадовськ" відкрив скриню Пандори. Зі всіма кварталівськими чортами. Бо вимагати президентові змін від суспільства й не вимагати зміни "репертуару" своїх же кварталівців далі вже не вийде. Жарти закінчилися.

Джерело

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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