Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч завершилась перемогою "Атлетико" з рахунком 2:0. У ворота "Ельче" голи забили Жоау Фелікс і Альваро Мората.

Мадридці закінчували матч вдесятьох, червону картку отримав Ермосо. У складі "Ельче" достроково матч завершили Гонсало Верду та Домінгуш Кіна.

Після 15 матчів "Атлетико" займає третє місце і відстає від лідера Ла Ліги, "Реала", на 10 очок. "Ельче" з 4 балами - останній.

Чемпіонат Іспанії з футболу

15-й тур

30 грудня

"Атлетико" - "Ельче" 2:0

Голи: Фелікс, 56, Мората, 74

Вилучення: Ермосо, 53 - Верду, 45+1, Кіна, 90

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