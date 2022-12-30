Ла Ліга: "Атлетико" переміг "Ельче" у матчі з трьома червоними картками
У 15-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Атлетико" переміг "Ельче"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч завершилась перемогою "Атлетико" з рахунком 2:0. У ворота "Ельче" голи забили Жоау Фелікс і Альваро Мората.
Мадридці закінчували матч вдесятьох, червону картку отримав Ермосо. У складі "Ельче" достроково матч завершили Гонсало Верду та Домінгуш Кіна.
Після 15 матчів "Атлетико" займає третє місце і відстає від лідера Ла Ліги, "Реала", на 10 очок. "Ельче" з 4 балами - останній.
Чемпіонат Іспанії з футболу
15-й тур
30 грудня
"Атлетико" - "Ельче" 2:0
Голи: Фелікс, 56, Мората, 74
Вилучення: Ермосо, 53 - Верду, 45+1, Кіна, 90
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