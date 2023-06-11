Латвія відмовилася розглядати надання притулку режисеру з РФ Щипіцину

Про це інформує Delfi.

Театральний режисер Сергій Щипіцин із Санкт-Петербурга, який в'їхав до ЄС через Естонію з російським паспортом і шенгенською візою категорії "С", виданою Францією, звернувся до держприкордонохорони Латвії з проханням надати йому статус біженця або альтернативного статусу.

У квітні рада з громадянства та міграції (PMLP) передала запит росіянина до Франції на підставі регламенту Європарламенту. Щипіцин оскаржив рішення PMLP в районному адміністративному суді та стверджував, що у нього немає російського паспорта, оскільки той залишився у прикордонників, які видали йому посвідчення особи, яка шукає притулку в Латвії.

Також режисер не погодився з цим рішенням ще й тому, що в нього є можливості працевлаштування, зокрема в Цесіському театрі хочуть продовжити співпрацю з Щипіциним.

Росіянин заявив, що має де жити в Латвії, вивчає мову та готовий скласти іспит.

До Росії, за словами режисера, він не може повернутися з політичних причин, оскільки не підтримує війну проти України. Тому покинув країну 29 серпня 2022 року і не хотів, аби його податки спрямовувалися на підтримку бойових дій.

Латвійський суд відхилив заяву російського театрального режисера про скасування рішення PMLP.

У суді зазначили, що Франція, як член ЄС, загалом здатна забезпечити захист прав осіб на своїй території. Франція вважається безпечною країною і може надати політичний притулок. З матеріалів справи випливає, що PMLP отримав відповідь від компетентного французького органу, який взяв на себе відповідальність за розгляд клопотання заявника про надання притулку.

Оцінюючи матеріали справи, суд не підтвердив наявність об’єктивних перешкод для того, щоб Шипіцин розпочав вивчення французької мови в разі потреби, тим самим інтегруючись у французьке суспільство.

Довідково. Сергій Щипіцин – російський режисер. Закінчив Санкт-Петербурзьку академію театрального мистецтва за класом "Режисура драми". Його першою постановкою була "Варшавська мелодія" за п'єсою Леоніда Зоріна, яка увійшла до репертуару Малого драматичного театру – Театру Європи в Санкт-Петербурзі. Був головним режисером Новосибірського драматичного театру "На Лівому березі", ставив вистави у Санкт-Петербурзі (театр "Притулок комедіанта", МДТ – Театр Європи), Норильську, Калінінграді, Самарі, Саратові, Ризі. Брав участь у режисерських семінарах польського режисера Кшиштофа Зануссі у Варшаві.

Працював у латвійських театрах: 2009 року – у Ризі, 2017 року – у Валмієрі, 2019 року – у Лієпаї. А 18 травня 2023 року в Цесіському Малому театрі відбулася прем'єра п'єси "Повстання".