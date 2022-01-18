Лавров - "терпіла", брехлива російська дипломатія: Роман Цимбалюк у стрімі з Сергієм Руденком

"Лавров - "терпіла", "брехлива російська дипломатія" і "Путін-вбивця" - на ці теми говоритиме ведучий, головний редактор сайту espreso.tv Сергій Руденко із українським журналістом Романом Цимбалюком.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 19 січня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





