Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 6 серпня
Лазерна 3D епіляція: лікари пояснили особливості впливу процедури та назвали протипоказання
Сьогодні існує кілька методик видалення волосся за допомогою лазера. Найновішою лазерною епіляцією є 3D. Це сучасна гібридна технологія, що поєднує в собі переваги попередніх розробок
Завдяки цьому вона по праву визнана високоефективною та безпечною.
Сьогодні 3D епіляція доступна в Україні. Проводиться вона в спеціалізованій мережі лазерних центрів EpiLaser.com.ua, де працюють досвідчені косметологи з медичною освітою. Але, перш ніж відправитися на процедуру, рекомендується більш детально дізнатися про особливості впливу, плюси і мінуси.
3Д - це найефективніша лазерна епіляція, в основі якої лежить вплив на волосяні цибулини трьома видами хвиль (808, 755, 1064 нм). Це вдале поєднання відомих лазерних апаратів: Діодного, Олександритового і Неодимового. Через це промінь проникає в різні шари шкіри, що робить процедуру дуже результативною.
Для довідки: Нові моделі апаратів для епіляції передбачають наявність спеціальної охолоджуючої насадки. Завдяки їй процес стає ще комфортнішим. Під час обробки відбувається охолодження шкірних покривів, що запобігає виникненню опіків і больових відчуттів.
Як і всі косметологічні послуги, тріо-кластерна лазерна епіляція має свої протипоказання:
Нова 3Д епіляція - це ефективність, повна безпека, безболісність і відсутність дискомфорту. Крім того, дана технологія має ряд незаперечних переваг:
Вирішивши зробити свою шкіру красивою і гладенькою, слід підійти відповідально не тільки до вибору методики, але і місця для процедури. Зараз в Україні безліч салонів пропонують послуги епіляції. Але слід вибирати ті, які мають бездоганну репутацію. Головне тому підтвердження - численні позитивні відгуки. Крім того, можна запитати у своїх знайомих, щоб порадили перевірене місце. Адже найголовніше - це здоров'я.
Сьогодні 3D епіляція доступна в Україні. Проводиться вона в спеціалізованій мережі лазерних центрів EpiLaser.com.ua, де працюють досвідчені косметологи з медичною освітою. Але, перш ніж відправитися на процедуру, рекомендується більш детально дізнатися про особливості впливу, плюси і мінуси.
Особливості
3Д - це найефективніша лазерна епіляція, в основі якої лежить вплив на волосяні цибулини трьома видами хвиль (808, 755, 1064 нм). Це вдале поєднання відомих лазерних апаратів: Діодного, Олександритового і Неодимового. Через це промінь проникає в різні шари шкіри, що робить процедуру дуже результативною.
Для довідки: Нові моделі апаратів для епіляції передбачають наявність спеціальної охолоджуючої насадки. Завдяки їй процес стає ще комфортнішим. Під час обробки відбувається охолодження шкірних покривів, що запобігає виникненню опіків і больових відчуттів.
Обмеження
Як і всі косметологічні послуги, тріо-кластерна лазерна епіляція має свої протипоказання:
- КОВІД-19;
- онкологія;
- порфірія;
- цукровий діабет;
- хвороби серця, крові;
- алкогольне сп'яніння;
- підвищена чутливість до ультрафіолету;
- інфекційно-запальні захворювання;
- вагітність, годування грудьми;
- герпес в активній фазі.
Переваги
Нова 3Д епіляція - це ефективність, повна безпека, безболісність і відсутність дискомфорту. Крім того, дана технологія має ряд незаперечних переваг:
- безпечна для всіх типів шкіри, включаючи світлу і засмаглу;
- точне і глибоке проникнення;
- дбайливо впливає на епідерміс;
- відсутність неприємних відчуттів;
- мінімальна кількість протипоказань;
- видаляє волосся різного кольору;
- швидке відновлення тканин;
- підходить для будь-якої ділянки обличчя і тіла;
- за 1 раз можна позбутися до 30% волосків.
Вирішивши зробити свою шкіру красивою і гладенькою, слід підійти відповідально не тільки до вибору методики, але і місця для процедури. Зараз в Україні безліч салонів пропонують послуги епіляції. Але слід вибирати ті, які мають бездоганну репутацію. Головне тому підтвердження - численні позитивні відгуки. Крім того, можна запитати у своїх знайомих, щоб порадили перевірене місце. Адже найголовніше - це здоров'я.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+28
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.08
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе
2021, четвер
5 серпня
18:42
Венедіктова анонсувала розсекречення матеріалів справи щодо Іловайської трагедії та розповіла про напрямки розслідування
18:13
Боррель звинуватив режим Лукашенка у порушенні олімпійського перемир'я через намагання вивезти Тимановську до Білорусі
17:36
У Ірані президентом обрали ультраконсервативного кандидата: США очікують подальшого загострення
17:21
Електронний рецепт для всіх рецептурних препаратів почне працювати з березня 2022 року, - Радуцький
17:00
Мали вплив на місцеву владу, діяли за сприяння посадовців міськради: СБУ викрила потужну групу рекетирів із правоохоронцями у складі
16:46
Російська атомна субмарина заглохла та дрейфувала біля берегів Данії: її взяв на буксир корабель супроводу
16:40
Інфографіка
"Колос" - "Шахтар" Караганда: прогноз букмекерів на стартовий матч українців у Лізі конференцій
16:27
Переселенців звільнять від штрафів за прострочення кредитів та займів: Зеленський підписав закон
16:14
Німецька партія "Зелених" потрапила в гендерний скандал: прибрала всіх чоловіків зі спільного фото кандидатів
15:44
Допінг потрапив в організм через секс: ITF оприлюднила подробиці скандалу навколо зіркової української тенісистки
15:41
Блокування, внесення до реєстру екстремістів: у РФ закрилися ЗМІ "Открытые медиа", "МБХ медиа" та проєкт "Правозащита Открытки"
15:03
COVID-вакцина Moderna через півроку після другого щеплення втрачає лише 1% ефективності, - розробники
14:50
Віцеспікер Держдуми РФ заявив, що для проєвропейських українців "є великою помилкою залишатися в Україні"
14:45
Макрон заявив, що у Франції планують робити третє щеплення від COVID-19 для окремих груп населення
14:29
Офіс генпрокурора відкрив три справи проти нардепа ОПЗЖ Столара, серед них - фінансування тероризму
14:08
Уряд дозволив сплачувати аванс на матеріали для добудови трьох мостів у рамках "Великого будівництва"