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Лазерна 3D епіляція: лікари пояснили особливості впливу процедури та назвали протипоказання

5 серпня, 2021 четвер
18:05
Здоров'я Здоров'я

Сьогодні існує кілька методик видалення волосся за допомогою лазера. Найновішою лазерною епіляцією є 3D. Це сучасна гібридна технологія, що поєднує в собі переваги попередніх розробок

Завдяки цьому вона по праву визнана високоефективною та безпечною.

Сьогодні 3D епіляція доступна в Україні. Проводиться вона в спеціалізованій мережі лазерних центрів EpiLaser.com.ua, де працюють досвідчені косметологи з медичною освітою. Але, перш ніж відправитися на процедуру, рекомендується більш детально дізнатися про особливості впливу, плюси і мінуси.

Особливості


3Д - це найефективніша лазерна епіляція, в основі якої лежить вплив на волосяні цибулини трьома видами хвиль (808, 755, 1064 нм). Це вдале поєднання відомих лазерних апаратів: Діодного, Олександритового і Неодимового. Через це промінь проникає в різні шари шкіри, що робить процедуру дуже результативною.

Для довідки: Нові моделі апаратів для епіляції передбачають наявність спеціальної охолоджуючої насадки. Завдяки їй процес стає ще комфортнішим. Під час обробки відбувається охолодження шкірних покривів, що запобігає виникненню опіків і больових відчуттів.


 

Обмеження


Як і всі косметологічні послуги, тріо-кластерна лазерна епіляція має свої протипоказання:
  • КОВІД-19;
  • онкологія;
  • порфірія;
  • цукровий діабет;
  • хвороби серця, крові;
  • алкогольне сп'яніння;
  • підвищена чутливість до ультрафіолету;
  • інфекційно-запальні захворювання;
  • вагітність, годування грудьми;
  • герпес в активній фазі.
Підозрілі темні родимки і татуювання фахівець обходить або замальовує олівцем білого кольору.

Переваги


Нова 3Д епіляція - це ефективність, повна безпека, безболісність і відсутність дискомфорту. Крім того, дана технологія має ряд незаперечних переваг:
  • безпечна для всіх типів шкіри, включаючи світлу і засмаглу;
  • точне і глибоке проникнення;
  • дбайливо впливає на епідерміс;
  • відсутність неприємних відчуттів;
  • мінімальна кількість протипоказань;
  • видаляє волосся різного кольору;
  • швидке відновлення тканин;
  • підходить для будь-якої ділянки обличчя і тіла;
  • за 1 раз можна позбутися до 30% волосків.
Ще однією перевагою нової 3D лазерної епіляції вважається кількість сеансів, необхідних для повного позбавлення від волосяного покриву. Курс розрахований на 8-10 разів. Для позбавлення від світлих і тонких волосків потрібно 10-12 походів до майстра. Результат буде помітний вже після першого візиту, вже через 10-20 днів волосся почне випадати.

Вирішивши зробити свою шкіру красивою і гладенькою, слід підійти відповідально не тільки до вибору методики, але і місця для процедури. Зараз в Україні безліч салонів пропонують послуги епіляції. Але слід вибирати ті, які мають бездоганну репутацію. Головне тому підтвердження - численні позитивні відгуки. Крім того, можна запитати у своїх знайомих, щоб порадили перевірене місце. Адже найголовніше - це здоров'я.
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