Легендарний іспанський футболіст Сеск Фабрегас завершив кар'єру
Іспанський півзахисник Сеск Фабрегас оголосив про завершення футбольної кар'єри
Про це Сеск Фабрегас повідомив в інстаграмі.
"Усі, хто допомагав мені, мої товариші по команді, тренери, директори, президенти, власники, уболівальники та мій агент. Для всієї моєї родини, від батьків і сестри до дружини та дітей, я ціную ваші поради, наставництво та керівництво. Моїм суперникам, які намагалися мене зупинити, дякую за те, що зробили мене сильнішим", - заявив іспанець.
36-річний Сеск Фабрегес відомий вболівальникам завдяки грі в іспанській "Барселоні", лондонських "Челсі", "Арсеналі", французькому "Монако" та італійському "Комо".
На рахунку Фабрегаса 125 голів та 217 асистів у 739 матчах.
Фабрегас вигравав чемпіонат світу з футболу, двічі - чемпіонат Європи.
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