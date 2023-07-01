Про це Сеск Фабрегас повідомив в інстаграмі.

"Усі, хто допомагав мені, мої товариші по команді, тренери, директори, президенти, власники, уболівальники та мій агент. Для всієї моєї родини, від батьків і сестри до дружини та дітей, я ціную ваші поради, наставництво та керівництво. Моїм суперникам, які намагалися мене зупинити, дякую за те, що зробили мене сильнішим", - заявив іспанець.

36-річний Сеск Фабрегес відомий вболівальникам завдяки грі в іспанській "Барселоні", лондонських "Челсі", "Арсеналі", французькому "Монако" та італійському "Комо".

На рахунку Фабрегаса 125 голів та 217 асистів у 739 матчах.

Фабрегас вигравав чемпіонат світу з футболу, двічі - чемпіонат Європи.