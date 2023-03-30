Про це ідеться на офіційному сайті відомства.

Берлін передав Києву 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, які надані зі складів бундесверу та виробників ОПК.

Окрім того, Україні за тиждень отримала:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисячі джгутів.

З 1 січня 2022 року військова допомога Німеччини для Збройних Сил України сягнула понад 2,7 млрд євро.