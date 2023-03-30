Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування: Німеччина оновила список зброї, переданої Україні
Уряд Німеччини опублікував оновлення щодо військової підтримки Збройних Сил України. До списку увійшли танки Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування
Про це ідеться на офіційному сайті відомства.
Берлін передав Києву 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, які надані зі складів бундесверу та виробників ОПК.
Окрім того, Україні за тиждень отримала:
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
- два танки для розмінування WISENT 1;
- 24 вантажівки Zetros;
- 40 тисяч аптечок;
- 103 тисячі джгутів.
З 1 січня 2022 року військова допомога Німеччини для Збройних Сил України сягнула понад 2,7 млрд євро.
- Уряд Німеччини погодився виділити додаткові 12 мільярдів євро на довгострокову військову підтримку України – із них €3,2 млрд у 2023 році.
- Федеральний уряд Німеччини запускає платформу, яка має на меті підтримати та зміцнити зобов’язання ФРН щодо відновлення України та об’єднати державних і недержавних учасників процесу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе