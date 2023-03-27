Німеччина запускає Платформу з відновлення України

Офіційний старт платформі дано у понеділок, 27 березня, в Міністерстві економічного розвитку ФРН, повідомляє видання Укрінформ.

"Відбудова України – величезне завдання.., з яким не можуть упоратися уряди поодинці. Тут потрібно залучення цілих суспільств. Ми у Німеччині маємо велике бажання долучитися до відбудови України", – заявила міністерка економічного розвитку Свенья Шульце.

Також за її словами, відбудова України вже розпочинається, хоч війна ще триває. При цьому довгострокова перспектива та раннє планування важливі заради стійкості українського суспільства, а також для успішної та ефективної відбудови країни.

Зазначається, що Платформа відбудови України розглядається як місце зустрічі та обміну інформацією представників бізнесу, активних громадян, муніципалітетів Німеччини та України. Планується організація спеціалізованих конференцій, діалогових форумів і семінарів, зокрема перший захід запланований на квітень.

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Посол України в ФРН Олексій Макеєв на інавгураційній конференції наголосив, що українці розраховують на взаємовигідне співробітництво, а не просто на допомогу, і закликав інвестувати та купувати українські товари.

"Відбудова має розпочинатися зараз, а не тоді, коли ми переможемо. Ми не можемо гаяти час", – зазначив дипломат.

Він також запевнив, що всі залучені кошти на проєкти використовуватимуться прозоро та ефективно.

Водначос Міністерство економічного розвитку за 4 місяці виділило 800 млн євро для допомоги Україні. За підтримки відомства в Україну доправлено чимало допомоги, зокрема медобладнання та ліки, пожежні машини, генератори, прилади для приготування їжі та опалення.

Партнерство налагоджено між німецькими та українськими муніципалітетами, у сфері забезпечення водопостачання та водовідведення, між клініками.

Для підтримки та розширення всіх цих партнерств міністерство цьогоріч надасть ще 25 мільйонів євро.