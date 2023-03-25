"Leopard вже налякані": Резніков висміяв ідею розконсервування в РФ Т-34
Міністр оборони України Олексій Резніков пожартував з ідеї російських пропагандистів зняти зі зберігання танки Т-34 часів Другої світової війни
Про це посадовець написав у twitter.
"Після того, як Росія почала розконсервування танків, вироблених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію з танків Т-34 часів Другої світової війни. План полягає у тому, аби зняти їх з постаментів у містах і містечках по всій країні", - написав Резніков.
Міністр оборони таким чином відреагував на пропозицію розконсервувати старі Т-34, яка прозвучала в ефірі російського телебачення.
"Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані", - написав Резніков.
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