Про це посадовець написав у twitter.

"Після того, як Росія почала розконсервування танків, вироблених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію з танків Т-34 часів Другої світової війни. План полягає у тому, аби зняти їх з постаментів у містах і містечках по всій країні", - написав Резніков.

Міністр оборони таким чином відреагував на пропозицію розконсервувати старі Т-34, яка прозвучала в ефірі російського телебачення.

"Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані", - написав Резніков.