ЛГБТ-прайди цьогоріч розпочалися з Кривого Рогу

Під час прайду криворізький "Гей-альянс" проведе кілька просвітницьких лекцій та заходів. Вуличних акцій не буде у зв'язку з продовженням карантинного режиму, передає Еспресо.TV.



"Проблеми ЛГБТ людей такі самі, як в усіх. Але також додаються проблеми, які виникають через негативне ставлення суспільства. Гомосексуальні люди піддаються моральним і фізичним погрозам і не можуть жити вільно у вільній країні. Наші заходи сприяють діалогу з суспільством, допомагають усунути непорозуміння", - наводить слова співорганізатора заходу Бориса Золотченка місцей портал Перший Криворізький.



Серед учасниць та учасників криворізького прайду є гості з інших міст України.



Свою зустріч вони вважають правозахисною.



“Прайд - це не парад і не пропаганда. Сексуальну орієнтацію неможливо пропагувати, людина вже є гомосексуальною, бісексуальною або це може бути трансгендерна людина. Коли ми говоримо про Прайд, перш за все, мова йде про захист прав людини", - каже спікерка Кривбас Прайду і координаторка Amnesty International Ukraine Дзвенислава Щерба.





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