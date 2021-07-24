ЛГБТ-прайди цьогоріч розпочалися з Кривого Рогу
У Кривому Розі стартував прайд-тиждень. Це перша прайд-подія в Україні в 2021 році
Під час прайду криворізький "Гей-альянс" проведе кілька просвітницьких лекцій та заходів. Вуличних акцій не буде у зв'язку з продовженням карантинного режиму, передає Еспресо.TV.
"Проблеми ЛГБТ людей такі самі, як в усіх. Але також додаються проблеми, які виникають через негативне ставлення суспільства. Гомосексуальні люди піддаються моральним і фізичним погрозам і не можуть жити вільно у вільній країні. Наші заходи сприяють діалогу з суспільством, допомагають усунути непорозуміння", - наводить слова співорганізатора заходу Бориса Золотченка місцей портал Перший Криворізький.
Серед учасниць та учасників криворізького прайду є гості з інших міст України.
Свою зустріч вони вважають правозахисною.
“Прайд - це не парад і не пропаганда. Сексуальну орієнтацію неможливо пропагувати, людина вже є гомосексуальною, бісексуальною або це може бути трансгендерна людина. Коли ми говоримо про Прайд, перш за все, мова йде про захист прав людини", - каже спікерка Кривбас Прайду і координаторка Amnesty International Ukraine Дзвенислава Щерба.
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