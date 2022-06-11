Лідери ЄС не повинні змарнувати історичний шанс, - Стефанішина
Надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі є історичним шансом, і лідери ЄС мають ним скористатися, вважає Ольга Стефанішина
Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Вона зазначила, що Україна сьогодні має тотальну підтримку у Європі і готовність стати кандидатом у члени ЄС.
"Більше того, є оцінка Європейської комісії, яка буде оприлюднена 17 числа, - вона також має голосуватися коледжем Європейської комісії, - я впевнена, що там буде переважна більшість голосів на підтримку рішення, висновку Європейської комісії. Він уже готовий, сьогодні триває дискусія щодо фінальної його версії, але документ в цілому вже сформований", - сказала вона.
Стефанішина наголосила, що в умовах війни Україна «продемонструвала відповідність Копенгагенським критеріям настільки, наскільки вона не потребує навіть оцінки або формальних висновків».
Водночас вона зазначила, що у ЄС є кілька скептично налаштованих країн, які намагаються відтермінувати ухвалення рішення щодо України з різних причин.
"Це або передумови якісь, які треба виставити Україні, або бажання закинути Україну в кошик із взагалі всіма країнами на європейському континенті, або відтягнути цю дискусію, або відсутність у цілому політичної волі ухвалювати рішення. Адже сказати Україні "ні" набагато простіше, ніж взяти на себе політичну відповідальність і сказати Україні "так", - сказала віце-прем’єр-міністр.
У то же час Ольга Стефанішина налаштована позитивно щодо отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це рішення ухвалюватимуть безпосередньо лідери країн-членів Євросоюзу, які нестимуть за нього персональну політичну відповідальність. Крім того, Україну активно підтримують не тільки східноєвропейські країни, а й такі країни, як Італія з Ірландією.
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