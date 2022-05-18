Про це пише Politico.

Після тижнів хвилювань в очікуванні того, що станеться, якщо Росія розгромить Україну, західноєвропейські лідери тепер стурбовані тим, що може статися, якщо Україна справді переможе. Нещодавній успіх України у витісненні російських військ з деяких окупованих територій спонукав лідерів від Франції до Німеччини та Італії зробити висновок, що колись немислима перемога України тепер є цілком можливою", - зауважує видання.

Велике занепокоєння полягає, зокрема, у тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши нормалізацію енергетичних зв’язків за межі досяжності. Тому деякі західноєвропейські столиці тихцем виступають за "збереження обличчя" призвідника конфлікту, навіть якщо це коштуватиме Україні територій, - констатує Politico.

Незважаючи на те, що Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляли, що Україна повинна визначити умови для припинення бойових дій, тепер вони віддають перевагу якомога швидшому припиненню вогню.

"Ми не воюємо з Росією", - цитує Politico звернення Макрона до Європейського парламенту в Страсбурзі минулого тижня. Мовляв, "обов'язок Європи - стояти з Україною, щоб досягти припинення вогню, а потім побудувати мир".

Французький президент також обмовився, що після досягнення миру Європі доведеться побудувати "нові баланси безпеки". Ця фраза викликає тривогу в країнах Центральної та Східної Європи, де її вважають кодом для виправдання Путіна, - попереджає видання.

Шольц зробив подібну заяву під час тривалої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю, 13 травня. Після дзвінка німецький канцлер заявив у Twitter, що висунув три питання до Путіна, і першим було: "В Україні має бути якнайшвидше припинення вогню".

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні минулого тижня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також сказав, що настав час почати думати про мирну угоду. "Ми погодилися, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Москву, а також починати розмову про те, як будувати мир", – сказав він журналістам.

Заклик європейських лідерів до переговорів з Росією суперечить політиці США, - наголошує Politico. Міністр оборони Ллойд Остін після візиту до Києва наприкінці квітня заявив, що Вашингтон вважає, що Україна "може перемогти".

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