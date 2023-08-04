Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Старікова підтвердила, що вирішила звершити виступи у 27 років. Востаннє вона змагалася у червні 2023 року на чемпіонаті України, але не поїхала у складі національної команди на чемпіонат світу з велотреку, який зараз відбувається у Глазго.

Хто така Олена Старікова

Олена Старікова є срібною медалісткою Олімпіади-2020 у спринті. Українка ставала віцечемпіонкою світу в гонці з роздільним стартом на 500 м. В цій дисципліні вона є переможницею ЧЄ-2020, а загалом має 10 нагород континентальної першості та срібло Європейських ігор-2019.

Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.