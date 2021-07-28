Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

До третього раунду відбору ЛЧ пробився угорський "Ференцварош", за який грають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков. За вихід до плей-офф клуб з Будапешту посперечається із чеською "Славією".

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі

27 липня

"Жальгіріс" (Литва) – "Ференцварош" (Угорщина) 1:3

Голи: Діау, 90+3 – Мае, 44, 72, Мак, 90+4

Перший матч – 0:2

"Омонія" (Кіпр) – "Динамо" (Хорватія) 0:1

Гол: Менало, 79.

Перший матч – 0:2

"Флора" (Естонія) – "Легія" (Польща) 0:1

Гол: Рафаель, 67.

Перший матч – 1:2

ХІК (Финляндія) – "Мальме" (Швеція) 2:2

Голи: Тенхо, 1, Ріскі, 78 – Крістіансен, 10, Бірманчевич, 76.

Перший матч – 1:2

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