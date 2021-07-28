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Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка

28 липня, 2021 середа
07:55
Спорт Олександр Зубков

У вівторок, 27 липня, відбулися повторні матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.   

До третього раунду відбору ЛЧ пробився угорський "Ференцварош", за який грають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков. За вихід до плей-офф клуб з Будапешту посперечається із чеською "Славією". 

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі 

27 липня

"Жальгіріс" (Литва) – "Ференцварош" (Угорщина) 1:3 

Голи: Діау, 90+3 – Мае, 44, 72, Мак, 90+4

Перший матч – 0:2

"Омонія" (Кіпр) – "Динамо" (Хорватія) 0:1 

Гол: Менало, 79.

Перший матч – 0:2

"Флора" (Естонія) – "Легія" (Польща) 0:1

Гол: Рафаель, 67.

Перший матч – 1:2

ХІК (Финляндія) – "Мальме" (Швеція) 2:2 

Голи: Тенхо, 1, Ріскі, 78 – Крістіансен, 10, Бірманчевич, 76.

Перший матч – 1:2

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футбол
Ліга чемпіонів
відбір
кваліфікація
Ференцварош
Ігор Харатін
Олександр Зубков
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