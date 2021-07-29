Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 28 липня, були зіграні фінальні матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі
28 липня
"Шериф" (Молдова) - "Алашкерт" (Вірменія) 3:1
Голи: Дуланто, 15, Енріке, 23, Тіль, 87 (пен.) - Глішич, 10
Перший матч - 1:0
"Клуж" (Румунія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) 2:0
Голи: Сестор, 18, Сігурйонссон, 58
Перший матч - 2:1
Голи: Мабіл, 61, Он'єдіка, 94 - Макгрегор, 48
Перший матч - 1:1
"Галатасарай" - ПСВ (Нідерланди) 1:2
Голи: Дьянь, 84 - Мадуеке, 37, ван Гінкель, 59
Перший матч - 1:5
"Лудогорець" (Болгарія) - "Мура" (Словенія) 3:1
Голи: Сотіріу, 4, Мену, 82, Олівейра-Соуза, 90 - Хорват, 64
Перший матч - 0:0
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Слован Братислава" (Словаччина) 3:2
Голи: Сібачо, 10, Гарсія, 24, Ебішер, 49 - Канга, 60 (авт.), Генті, 62
Перший матч - 0:0
"Спарта Прага" (Чехія) - "Рапід Відень" (Австрія) 2:0
Голи: Карлссон, 16 (пен.), Пешек, 81
Перший матч - 1:2
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Кайрат Алмати" (Казахстан) 5:0
Голи: Катай, 9, 42, Діоні, 21, Іванич, 49, Фалькао, 56
Перший матч - 1:2
"Нефтчі Баку" (Азербайджан) - "Олімпіакос" (Греція) 0:1
Гол: Масурас, 15
Перший матч - 0:1
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