Ліга чемпіонів: визначили три учасники групового етапу
Після матчів вівторка, 29 серпня, відомі ще три учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У груповий етап Ліги чемпіонів вийшли швейцарський "Янг Бойз", турецький "Галатасарай" та грецький "Панатінаїкос".
Останні два учасники групового етапу ЛЧ визначаться у середу, 30 серпня.
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація. Повторні матчі
29 серпня
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 3:0
Голи: Іттен, 23, Сек, 28 (авт.), Угрінич, 46
Перший матч - 0:0
"Галатасарай" (Туреччина) - "Молде" (Норвегія) 2:1
Голи: Ікарді, 7 (пен.), Анхеліно, 90+3 - Естад, 66
Перший матч - 3:2
"Панатінаїкос" (Греція) - "Брага" (Португалія) 0:1
Гол: Брума, 83
Перший матч - 1:2
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