Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціації) у Ньоні (Швейцарія).

За його підсумками в потенційні суперники "Зорі", яка розпочне боротьбу з плей-офф, дістався інший представник України - "Дніпро-1". Для того, аби зіграти з луганським клубом, дніпрянам необхідно у третьому кваліфікаційному раунді пройти чеську "Славію", з якою вони зіграють 10 та 17 серпня.

Хто виступить від України у ЛЧ та Лізі конференцій

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.

Ще один представник України - "Динамо" - виступить у Лізі конференцій. На третьому кваліфікаційному раунді кияни 10 та 17 серпня зіграють з грецьким "Арісом".

Результати жеребкування

Ліга Європи

Раунд плей-офф

"Славія" (Чехія) / "Дніпро-1" (Україна) – "Зоря" (Україна)

Матчі відбудуться 24 та 31 серпня