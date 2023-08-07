Ліга Європи: Жеребкування вивело "Дніпро-1" на "Зорю" у плей-офф
У понеділок, 7 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи, за підсумками якого "Дніпро-1" виходить на "Зорю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціації) у Ньоні (Швейцарія).
За його підсумками в потенційні суперники "Зорі", яка розпочне боротьбу з плей-офф, дістався інший представник України - "Дніпро-1". Для того, аби зіграти з луганським клубом, дніпрянам необхідно у третьому кваліфікаційному раунді пройти чеську "Славію", з якою вони зіграють 10 та 17 серпня.
Хто виступить від України у ЛЧ та Лізі конференцій
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Ще один представник України - "Динамо" - виступить у Лізі конференцій. На третьому кваліфікаційному раунді кияни 10 та 17 серпня зіграють з грецьким "Арісом".
Результати жеребкування
Ліга Європи
Раунд плей-офф
"Славія" (Чехія) / "Дніпро-1" (Україна) – "Зоря" (Україна)
Матчі відбудуться 24 та 31 серпня
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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