Ліга конференцій: результати всіх матчів 16 березня. Хто вийшов у чвертьфінал
У четвер, 16 березня, були зіграні заключні матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє бельгійський "Гент", "Андерлехт", "Ніцца", "Базель", "Лех Познань", "АЗ Алкмар", "Фіорентина" та "Вест Гем".
Жеребкування чвертьфіналу ЛК пройде сьогодні, 17 березня.
Ліга конференцій
1/8 фіналу. Повторні матчі
16 березня
"Слован" (Словаччина) - "Базель" (Швейцарія) 2:2 (Серія пенальті - 1:4)
Голи: Абубакарі, 10, Куцка, 17 - Калафіорі, 53, Амдуні, 90+3
Перший матч - 2:2
"Сівасспор" (Туреччина) - "Фіорентина" (Італія) 1:4
Голи: Єсіл'юрт, 35 - Артур, 44, Міленкович, 62, Гутас, 78 (авт.), Кастровіллі, 89
Перший матч - 0:1
"Юргорден" (Швеція) - "Лех" (Польща) 0:3
Голи: Мархвінські, 77, Квеквескірі, 90+1, Скурас, 90+2
Перший матч - 0:2
"Вест Гем" (Англія) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 4:0
Голи: Скамакка, 20, Боуен, 47, 49, Мубама, 65
Перший матч - 2:0
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) - "Лаціо" (Італія) 2:1
Голи: Карлссон, 28, Павлідіс, 62 - Ф. Андерсон, 21
Перший матч - 2:1
"Вільярреал" (Іспанія) - "Андерлехт" (Бельгія) 0:1
Гол: Слімані, 73
Перший матч - 1:1
"Ніцца" (Франція) - "Шериф" (Молдова) 3:1
Голи: Лаборд, 30, Моффі, 53, Браїмі, 79 - Тапсоба, 54
Перший матч - 1:0
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