Ліга конференцій: розклад матчів 1/16 фіналу
У четвер, 16 лютого, стартує плей-офф раунд Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі можна переглянути на медіасервісі Megogo.
Ліга конференцій
1/16 фіналу
16 лютого
19:45 "Брага" (Португалія) - "Фіорентина" (Італія)
19:45 "Буде\Глімт" (Норвегія) - "Лех" (Польща)
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Гент" (Бельгія)
19:45 "Трабзонспор" (Туреччина) - "Базель" (Швейцарія)
22:00 "АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна)
22:00 "Лаціо" (Італія) - "Клуж" (Румунія)
22:00 "Лудогорець" (Болгарія) - "Андерлехт" (Бельгія)
22:00 "Шериф" (Молдова) - "Партизан" (Сербія)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.06
-
EUR
Купівля 41.74Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе