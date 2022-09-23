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Ліга націй: результати всіх матчів 22 вересня

23 вересня, 2022 п'ятниця
05:44
Спорт Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Ліга націй

У четвер, 22 вересня, були зіграні 10 матчів Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга націй

5-й тур

22 вересня

Дивізіон А

Бельгія - Уельс 2:1

Голи: Де Брюйне, 10, Бачуай, 37 - Мур, 50

Польща - Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60

Франція - Австрія 2:0

Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 65 

Хорватія - Данія 2:1

Голи: Соса, 49, Маєр, 79 - Еріксен, 77

Дивізіон C

Казахстан - Білорусь 2:1

Голи: Габишев, 29, Зайнутдінов, 79 - Савицький, 45+3

Литва - Фарерські острови 1:1

Голи: Слівка, 41 - Андреасен, 22

Словаччина - Азербайджан 1:2

Голи: Їрка, 90+3 (пен.) - Дадашов, 44, Хагверді, 90+5

Туреччина - Люксембург 3:3

Голи: Ундер, 16 (пен.), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 - Де Граса, 8, Сінані, 37, Жерсон, 69

Дивізіон D

Латвія - Молдова 1:2

Голи: Ікауньєкс, 55 - Ревенко, 26, Ніколаєску, 45

Ліхтенштейн - Андорра 0:2

Голи: Убах, 4, Сервос, 80

 

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футбол
Ліга націй
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