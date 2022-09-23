Ліга націй: результати всіх матчів 22 вересня
У четвер, 22 вересня, були зіграні 10 матчів Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
5-й тур
22 вересня
Дивізіон А
Бельгія - Уельс 2:1
Голи: Де Брюйне, 10, Бачуай, 37 - Мур, 50
Польща - Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60
Франція - Австрія 2:0
Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 65
Хорватія - Данія 2:1
Голи: Соса, 49, Маєр, 79 - Еріксен, 77
Дивізіон C
Казахстан - Білорусь 2:1
Голи: Габишев, 29, Зайнутдінов, 79 - Савицький, 45+3
Литва - Фарерські острови 1:1
Голи: Слівка, 41 - Андреасен, 22
Словаччина - Азербайджан 1:2
Голи: Їрка, 90+3 (пен.) - Дадашов, 44, Хагверді, 90+5
Туреччина - Люксембург 3:3
Голи: Ундер, 16 (пен.), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 - Де Граса, 8, Сінані, 37, Жерсон, 69
Дивізіон D
Латвія - Молдова 1:2
Голи: Ікауньєкс, 55 - Ревенко, 26, Ніколаєску, 45
Ліхтенштейн - Андорра 0:2
Голи: Убах, 4, Сервос, 80
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