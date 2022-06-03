Ліга націй: результати всіх матчів четверга

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

2 червня

Іспанія - Португалія 1:1

Голи: Мората, 25 - Орта, 82

Чехія - Швейцарія 2:1

Голи: Кухта, 11, Соу, 58 (авт.) - Окафор, 44

Дивізіон B

Ізраїль - Ісландія 2:2

Голи: Абада, 25, Вайссман, 84 - Гельгасон, 42, Сігурдссон, 53

Словенія - Швеція 0:2

Голи: Форсберг, 39 (пен.), Кулушевскі, 88

Сербія - Норвегія 0:1

Гол: Холанд, 26

Дивізіон C

Північна Ірландія - Греція 0:1

Гол: Бакасетас, 39

Кіпр - Косово 0:2

Голи: Беріша, 65, Жегрова, 78

Грузія - Гібралтар 4:0

Голи: Кварцхелія, 12, Кашія, 33, Мікаутадзе, 87, Вако, 88

Болгарія - Північна Македонія 1:1

Голи: Десподов, 13 - Рістовскі, 50

Дивізіон D

Естонія - Сан-Марино 2:0

Голи: Кірсс, 24, Тамм, 32

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