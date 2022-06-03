Ліга націй: результати всіх матчів четверга
У четвер, 2 червня, були зіграні 10 матчів 1-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
2 червня
Іспанія - Португалія 1:1
Голи: Мората, 25 - Орта, 82
Чехія - Швейцарія 2:1
Голи: Кухта, 11, Соу, 58 (авт.) - Окафор, 44
Дивізіон B
Ізраїль - Ісландія 2:2
Голи: Абада, 25, Вайссман, 84 - Гельгасон, 42, Сігурдссон, 53
Словенія - Швеція 0:2
Голи: Форсберг, 39 (пен.), Кулушевскі, 88
Сербія - Норвегія 0:1
Гол: Холанд, 26
Дивізіон C
Північна Ірландія - Греція 0:1
Гол: Бакасетас, 39
Кіпр - Косово 0:2
Голи: Беріша, 65, Жегрова, 78
Грузія - Гібралтар 4:0
Голи: Кварцхелія, 12, Кашія, 33, Мікаутадзе, 87, Вако, 88
Болгарія - Північна Македонія 1:1
Голи: Десподов, 13 - Рістовскі, 50
Дивізіон D
Естонія - Сан-Марино 2:0
Голи: Кірсс, 24, Тамм, 32
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