Ліга націй: розклад матчів 22 вересня
У четвер, 22 вересня, будуть зіграні 10 матчів Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
5-й тур
22 вересня
Дивізіон А
21:45 Бельгія - Уельс
21:45 Польща - Нідерланди
21:45 Франція - Австрія
21:45 Хорватія - Данія
Дивізіон C
17:00 Казахстан - Білорусь
21:45 Литва - Фарерські острови
21:45 Словаччина - Азербайджан
21:45 Туреччина - Люксембург
Дивізіон D
19:00 Латвія - Молдова
21:45 Ліхтенштейн - АндорраТранслятор - медіасервіс Megogo
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