Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 23 вересня
У п'ятницю, 23 вересня, будуть зіграні 7 матчів 5-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
5-й тур
23 вересня
Дивізіон А
21:45 Італія - Англія
21:45 Німеччина - Угорщина
Дивізіон B
21:45 Боснія і Герцеговина - Чорногорія
21:45 Фінляндія - Румунія
Дивізіон C
19:00 Грузія - Північна Македонія
21:45 Болгарія - Гібралтар
Дивізіон D
19:00 Естонія - Мальта
Транслятор - медіасервіс Megogo
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