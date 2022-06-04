Ліга націй: розклад матчів і трансляцій суботи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

4 червня

19:00 Угорщина - Англія. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Італія - Німеччина. Трансляція - "Футбол 1"

Дивізон B

16:00 Вірменія - Ірландія. Трансляція - "Футбол 2"

19:00 Фінляндія - Боснія і Герцеговина. Трансляція - "Футбол 1"

21:45 Чорногорія - Румунія. Трансляція - "Футбол 2"

Дивізіон C

19:00 Литва - Люксембург

21:45 Туреччина - Фарерські острови

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