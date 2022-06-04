Ліга націй: розклад матчів і трансляцій суботи
У суботу, 4 червня, будуть зіграні ще сім матчів 1-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
4 червня
19:00 Угорщина - Англія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Італія - Німеччина. Трансляція - "Футбол 1"
Дивізон B
16:00 Вірменія - Ірландія. Трансляція - "Футбол 2"
19:00 Фінляндія - Боснія і Герцеговина. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Чорногорія - Румунія. Трансляція - "Футбол 2"
Дивізіон C
19:00 Литва - Люксембург
21:45 Туреччина - Фарерські острови
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