Ліги конференцій: "Ворскла" вирвала перемогу у грузинської "Діли"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому тайм була рівна гра і голи команд не забили, а ось після перерви "Діла" вийшла вперед. Гол за грузинів забив українець Микола Ковталюк на 57-й хвилині. Він після флангового пасу виграв боротьбу та пробив у ближній кут.

Полтавці відігрались вже на 73 хвилині, коли гол забив Філіпе Родрігес. "Ворскла" грала до кінця і на 90+3 хвилині вдалося забити переможний м'яч. Це зробив ще один легіонер Ібрагім Кане.

Відзначимо, що перша гра між "Ворсклою" та "Ділою" відбулася у польському місті Тихи. Матч транслював наживо на YouTube-канал полтавського клубу.

"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". У першому матчі кіпріоти перемогли з рахунком 2:1.

Коли в єврокубках стартує "Динамо"

На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

Тихи, Польща, Міський стадіон

27 липня

"Ворскла" (Україна) - "Діла" (Грузія) 2:1

Голи: Філіпе, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57