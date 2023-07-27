Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Ліги конференцій: "Ворскла" вирвала перемогу у грузинської "Діли"

Ліги конференцій: "Ворскла" вирвала перемогу у грузинської "Діли"

27 липня, 2023 четвер
22:33
Спорт Матч Ворскле_ Діла

У четвер, 27 липня, "Ворскла" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції на останніх хвилинах вирвала перемогу у грузинської "Діли"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому тайм була рівна гра і голи команд не забили, а ось після перерви "Діла" вийшла вперед. Гол за грузинів забив українець Микола Ковталюк на 57-й хвилині. Він після флангового пасу виграв боротьбу та пробив у ближній кут.

Полтавці відігрались вже на 73 хвилині, коли гол забив Філіпе Родрігес. "Ворскла" грала до кінця і на 90+3 хвилині вдалося забити переможний м'яч. Це зробив ще один легіонер Ібрагім Кане.

Відзначимо, що перша гра між "Ворсклою" та "Ділою" відбулася у польському місті Тихи. Матч транслював наживо на YouTube-канал полтавського клубу.

"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". У першому матчі кіпріоти перемогли з рахунком 2:1.

Коли в єврокубках стартує "Динамо"

На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

Тихи, Польща, Міський стадіон

27 липня

"Ворскла" (Україна) - "Діла" (Грузія) 2:1

Голи: Філіпе, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57

футбол
Ліга конференцій
Читайте також:
РФ
26 липня, 2023 середа
Чорноморський флот РФ направив корвет на перехоплення торгових суден у морі, - британська розвідка
радбез ООН
26 липня, 2023 середа
На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона
26 липня, 2023 середа
Масована атака РФ: ППО знищила 33 крилаті ракети та 3 "калібри"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.02
    Купівля 37.02
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 липня
22:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На півдні ЗСУ тиснуть на РФ, виснажуючи її та змушуючи перекидати резерви. Колонка Сергія Згурця
22:13
бригада швидкої потрапила під обстріл
РФ обстріляла селище на Миколаївщині: поранені 15-річна дівчина та 20-річний хлопець
21:56
ПВК Вагнера
Щонайменше 50 одиниць техніки: у Білорусь зайшла 12-а колона ПВК Вагнера
21:19
ЗСУ
Сили оборони звільнили село Старомайорське на Донеччині
21:00
Огляд
лрон-камікадзе «Вій»
Війна безпілотників: якими дронами-камікадзе користуються Україна та Росія
20:59
Верховна Рада
Рада ухвалила закон щодо відбору суддів КСУ, який є вимогою для членства України в ЄС
20:59
Ексклюзив
Володимир Путін і Сергій Шойгу
У російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки, - військовий експерт Снєгирьов
20:56
Україна Японія
Україна отримала $1,5 млрд від Японії: на що підуть кошти
20:46
Запоріжжя
Окупанти вдарили по Запоріжжю
20:34
ЗНО
Намагалися здобути вищу освіту, обійшовши ЗНО: МОН заблокувало видачу дипломів 450 студентам
20:18
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)
Харлан дискваліфікували на ЧС з фехтування після провокації росіянки: Україна готує апеляцію
20:04
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
Київ засудив затримання окупантами 14 людей у Сімферополі, які вийшли на підтримку Джеляла і братів Ахтемових
20:02
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Міф
19:46
Юрій Арістов
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру Арістову
19:37
Ексклюзив
Військові медики
Понад 500 цивільних і військових медиків перебувають у полоні РФ, - голова ГО "Військові медики України" Кривцов
19:31
контрнаступ, війна в Україні
Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб
19:13
ЗСУ
Швидкість українського контрнаступу зростає, — CNN
19:09
OPINION
Оксана Забужко
Цькування директорки Музею Голодомору: "вивчена безпорадність" перед російською пропагандою
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 519 дня війни: у США впевненні у силах ЗСУ, а в армії РФ поширюються панічні настрої
18:47
Швейцарія
Швейцарія може відмовитись від нейтралітету та долучитись до безпекової програми США
18:11
на фото: ДТП на Київщині, 27 липня
На Київщині легковик зіткнувся з автобусом: постраждало 9 людей
18:10
Ватикан
У Ватикані вперше судять кардинала: через збиткові угоди з нерухомістю у Лондоні
18:03
Ексклюзив
Олег Синютка
ВР сьогодні знову відзначилася: "слуги" вирішили, що парламент має й далі працювати в секретному режимі, - Синютка
18:01
OPINION
Сергій Руденко
У семи няньок — Нестор Шуфрич
17:41
Ганна Маляр
ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, - Маляр
17:38
путін
Банк БРІКС, серед засновників якого є Росія, відмовився від нових проєктів у РФ через санкції
17:36
F-15J Eagle ВПС Японії
Японія та Франція розпочали перші спільні навчання на винищувачах
17:07
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії засудила передачу РФ "владою" окупованої Абхазії аеропорту Сухумі
17:06
Оновлено
вертоліт Мі-8МТ
У Росії впав вертоліт Мі-8: четверо загиблих та десятеро постраждалих
17:03
Оновлено
Верховна Рада схвалила відставку Ткаченка з посади міністра культури
17:02
Ексклюзив
Оленівка. Місце трагедії
За кілька днів до теракту в Оленівці росіяни зібрали список військовополонених і перевели їх в інший барак, - співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Хомерікі
16:52
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала відновлення е-декларування у першому читанні
16:39
Ольга Харлан
Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Харлан на ЧС з фехтування
16:36
За матеріалами ДБР суд арештував майно родини ексвоєнкома Борисова
Понад 2 га землі, будинки, квартири й 6 авто: суд арештував майно родини одеського ексвійськкома Борисова
16:35
Himars
У Польщі відкриють академію HIMARS і 1-шу ракетну бригаду
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Про перспективи колапсу Росії
15:58
окупант
У російській армії почастішали випадки дезертирства та самокаліцтв, - Маляр
15:51
Ексклюзив
Вибухи на складі із боєприпасами біля Джанкоя
Відсутність атак ракетами "Онікс" може свідчити про вдалу "бавовну" в Джанкої, - Гуменюк
15:43
меморіальний знак з іменами загиблих Героїв
У Києві відкрили меморіал медикам, які загинули через війну з РФ
15:36
форум "Росія-Африка"
Одностатеві шлюби та евтаназія: патріарх Кирило похвалив Африку за відмову від "гріхів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV