Ліги конференцій: "Ворскла" вирвала перемогу у грузинської "Діли"
У четвер, 27 липня, "Ворскла" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції на останніх хвилинах вирвала перемогу у грузинської "Діли"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому тайм була рівна гра і голи команд не забили, а ось після перерви "Діла" вийшла вперед. Гол за грузинів забив українець Микола Ковталюк на 57-й хвилині. Він після флангового пасу виграв боротьбу та пробив у ближній кут.
Полтавці відігрались вже на 73 хвилині, коли гол забив Філіпе Родрігес. "Ворскла" грала до кінця і на 90+3 хвилині вдалося забити переможний м'яч. Це зробив ще один легіонер Ібрагім Кане.
Відзначимо, що перша гра між "Ворсклою" та "Ділою" відбулася у польському місті Тихи. Матч транслював наживо на YouTube-канал полтавського клубу.
"Ворскла", у разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною". У першому матчі кіпріоти перемогли з рахунком 2:1.
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На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
Тихи, Польща, Міський стадіон
27 липня
"Ворскла" (Україна) - "Діла" (Грузія) 2:1
Голи: Філіпе, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57
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