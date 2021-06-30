Липень йде з дощами і теплом, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 1 липня очікується тепла погода, проте будуть дощі й грози
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Липень дебютує в Україні дощами, грозами і красивою температурою повітря, +26°C...+32°C.
“1-го липня в Україні під час злив та гроз можливі шквалисте посилення вітру та град. Локально”, - зазначила синоптик.
Найвищими завтра очікується градуси на Півдні та Сході України, +29°C...+33°C, а найнижчими - на Заході, +24°C...+29°C.
У більшості областей у четвер передбачається +26°C...+30°C.
У Києві липень розпочнеться періодичними зливами із грозою, подекуди градом та шквалистим посиленням вітру - обережно.
Температура повітря в столиці найближчої ночі +17°C...+20°C, завтра вдень +27°C...+29°C.
“Липень йде з дощами та теплом”, - наголосила пані Діденко.
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