Лисичанськ через обстріли залишився без газу

Про йдеться у повідомленні компанії.



"Вночі з 15 на 16 березня місто Лисичанськ втратило газопостачання — нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. Лисичанськгаз (підрозділ Луганськгазу) прийняв рішення перекрити газові мережі", – вказав "Оператор ГТС".



Станом на 13:00 середи через бойові дії призупинено роботу 38 з 1389 газорозподільних станцій.

Газопостачання наразі відсутнє для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях, які отримували газ через ці станції.

ОГТСУ докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити постачання газу у всіх регіонах.



Нагадаємо, окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську.