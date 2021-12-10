Лісові пожежі знищили понад 120 будинків на чилійському острові Чілое
На туристичному острові Чілое у південній частині Чилі в результаті лісової пожежі згоріло більше 120 будинків
Про це повідомляє TeleSUR із посиланням на місцевих чиновників.
Вогонь знищив будинки у комуні Кастро. Унаслідок пожежі також постраждало близько 500 людей.
Пожежа спалахнула у четвер, 9 грудня. Представник МВС Алехандро Вергесогонь повідомив, що вогонь загасили за ніч, хоча невеликі ділянки все ще тліють.
До гасіння пожежи залучили щонайменше 300 рятувальників, 15 із них отримали травми незначної тяжкості.
Перші розслідування показали, що пожежа виникла на складі місцевої транспортної компанії. Підозрюваного у причетності до загоряння затримали.
Архіпелаг Чілое розташований приблизно за 1000 км на південь від столиці Чилі Сантьяго.
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