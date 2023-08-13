Про це інформує норвезький суспільний мовник NRK.

Зазначається, що літак Airbus A320−200 турецької авіакомпанії BBN Airlines вилетів із Гардермуена о 22:08 за норвезьким часом та летів до турецького курортного міста Анталії.

Шторм, що наближався вздовж початкового маршруту польоту, змусив екіпаж розглянути альтернативний маршрут. Так, після близько двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької українських областей. Після цього він влетів у повітряний простір Румунії.

Потрапляння в повітряний простір України зафіксував сервіс Flightradar24. Також В авіакомпанії BBN Airlines підтвердили NRK, що 25 липня їхній літак змінив маршрут через наближення шторму.

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам", – розповів виданню представник авіакомпанії.

Інших деталей польоту там не надали, лише зазначили, що після інциденту почалося внутрішнє розслідування.